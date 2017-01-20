В центре Ростова несколько экипажей ДПС устроили погоню за водителем «БМВ Х6»



В Ростове несколько экипажей ДПС гонялись по городу за водителем «БМВ Х6». Погоня длилась около получаса.



Около 21 часа 19 января сотрудники ГИБДД на одной из городских улиц попытались остановить автомобиль «БМВ Х6». Однако водитель иномарки проигнорировал требования полицейских и продолжил движение. Инспектора ДПС организовали преследование кроссовера и примерно через полчаса смогли задержать нарушителя на пересечении улиц Чехова и Максима Горького.

- Водителя иномарки доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В донском главке также отметили, что ростовчанин был трезв и ранее не лишался водительских прав.