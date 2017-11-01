В центре Ростова нашли свидетельства ожесточённых боёв во время войны





В самом центре Ростова нашли свидетельства ожесточённых боёв во время войны.



Во время строительных работ на улице Красноармейской рабочие наткнулись на многочисленные стреляные гильзы. Находка показалась строителям интересной, поэтому они позвонили представителям поискового отряда «Миус-фронт».



Поисковики прибыли на место. При дальнейшем изучении участка удалось найти осколки снарядов, гильзы, фрагменты снаряжения и прочие свидетельства уличных боев. Десятки лет в земле пролежала каска бойца Красной армии, поврежденная осколком немецкой мины.



Как рассказали в поисковом отряде, зимой 1941-го – летом 1942 года в самом сердце донской столицы шли ожесточенные бои. Здесь ополченцы Ростова и бойцы дивизии НКВД вели оборонительные сражения против немецкой армии.



Пока поисковикам не удалось обнаружить останки солдат. Но вполне возможно, что, исследуя эту территорию, получится найти могилы защитников города и впоследствии установить их имена.



