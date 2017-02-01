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В центре Ростова нашли снаряд времен войны

В центре Ростова нашли снаряд времен войны

В Кировском районе Ростова нашли снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Сообщение о опасной находке поступило в дежурную диспетчерскую службу 1 февраля около двух часов дня. Снаряд заметил один из строителей, ведущих работы на улице Петровской,3.
- Скорая помощь, полиция и другие службы уже оповещены и направлены на место,- сообщила редакции Rostov.ru пресс-секретарь управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ростова Таисия Чеховец. - Спасатели выставили ограждение вокруг опасной зоны.

В скором времени на Петровскую улицу должны приехать взрывотехники для того, чтобы исследовать снаряд.

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