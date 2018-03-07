В центре Ростова нашли погребение с конем



В Ростове во время раскопок на пересечении улицы Станиславского и проспекта Ворошиловского археологи нашли захоронение коня.



Останки животного были обнаружены во время исследования древнего могильника. По словам специалистов, это только часть могилы.

- Коней хоронили в двух случаях: либо рядом с всадником, либо это ритуальное захоронение. Погребение еще до конца не изучено, скорее всего, при дальнейшем исследовании удастся найти останки человека, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.



Как правило, животных помещали во входной яме погребального колодца. Кроме лошади, археологи нашли чучело теленка. При погребальном обряде в могилу положили не целое животное, а только голову, ноги и шкуру.



Добавим, что на улице Станиславского, на участке между улицей Чехова и проспектом Ворошиловским, располагается древний могильник. Летом здесь были обнаружены десятки захоронений.