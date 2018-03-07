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В центре Ростова нашли погребение с конем

В центре Ростова нашли погребение с конем
В Ростове во время раскопок на пересечении улицы Станиславского и проспекта Ворошиловского археологи нашли захоронение коня.

Останки животного были обнаружены во время исследования древнего могильника. По словам специалистов, это только часть могилы.
- Коней хоронили в двух случаях: либо рядом с всадником, либо это ритуальное захоронение. Погребение еще до конца не изучено, скорее всего, при дальнейшем исследовании удастся найти останки человека, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.
В центре Ростова нашли погребение с конем
Как правило, животных помещали во входной яме погребального колодца. Кроме лошади, археологи нашли чучело теленка. При погребальном обряде в могилу положили не целое животное, а только голову, ноги и шкуру.

Добавим, что на улице Станиславского, на участке между улицей Чехова и проспектом Ворошиловским, располагается древний могильник. Летом здесь были обнаружены десятки захоронений.

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