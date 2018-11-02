В центре Ростова нашли бункер времён Великой Отечественной войны



В Ростове в центре города при строительстве нашли бункер времён Великой Отечественной войны. Об этом 6 ноября сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».



Исторический объект обнаружили во время рытья котлована строители. О находке они сообщили поисковикам.

- Это места ожесточённых боёв, здесь сражалось донское ополчение, - рассказал руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков. – Подозреваю, что при исследовании мы сможем найти здесь много интересного.



Историки предполагают, что бетонный блиндаж был построен весной-летом 1942 года на месте последнего рубежа обороны города. Рядом с бункером были разбросаны фрагменты оружия, осколки, гильзы.



Сейчас поисковики обсуждают возможность детального изучения исторического объекта с руководством стройки.