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В центре Ростова нашли бункер времён Великой Отечественной войны

В центре Ростова нашли бункер времён Великой Отечественной войны
В Ростове в центре города при строительстве нашли бункер времён Великой Отечественной войны. Об этом 6 ноября сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

Исторический объект обнаружили во время рытья котлована строители. О находке они сообщили поисковикам.
- Это места ожесточённых боёв, здесь сражалось донское ополчение, - рассказал руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков. – Подозреваю, что при исследовании мы сможем найти здесь много интересного.

Историки предполагают, что бетонный блиндаж был построен весной-летом 1942 года на месте последнего рубежа обороны города. Рядом с бункером были разбросаны фрагменты оружия, осколки, гильзы.

Сейчас поисковики обсуждают возможность детального изучения исторического объекта с руководством стройки.

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