В центре Ростова на ряде улиц изменится схема движения



В центре Ростова на ряде улиц в ноябре изменится схема движения.



Так, с 11 ноября будет изменен приоритет проезда перекрестка улиц Тюхряева и 26-й Линии. С этого дня улица Тюхряева станет главной. Перед перекрестком будет введено ограничение максимальной скорости.



Изменения вводятся для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.



Кроме того, из-за реконструкции улицы Станиславского с 16 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспорта по Богатяновскому спуску в створе улицы Станиславского. Объезд будет осуществляться по проспекту Чехова и переулку Крепостному.



С 19 октября по 2 ноября ограничат движение по переулку Газетному в створе улицы Станиславского. Объехать закрытый участок можно будет по улице Обороны и переулку Семашко.



С 26 октября по 9 ноября будет закрыто движение по переулку Халтуринскому в створе улицы Станиславского. Объезд будет осуществляться по улицам Темерницкой и Серафимовича, проспекту Буденновскому.



Также в связи со строительством жилого дома нельзя будет проехать по улице 18-я Линия на участке от улицы Советской до 1-й Майской с 1 ноября по 31 декабря.