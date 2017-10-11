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В центре Ростова на ряде улиц изменится схема движения

В центре Ростова на ряде улиц изменится схема движения
В центре Ростова на ряде улиц в ноябре изменится схема движения.

Так, с 11 ноября будет изменен приоритет проезда перекрестка улиц Тюхряева и 26-й Линии. С этого дня улица Тюхряева станет главной. Перед перекрестком будет введено ограничение максимальной скорости.

Изменения вводятся для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Кроме того, из-за реконструкции улицы Станиславского с 16 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспорта по Богатяновскому спуску в створе улицы Станиславского. Объезд будет осуществляться по проспекту Чехова и переулку Крепостному.

С 19 октября по 2 ноября ограничат движение по переулку Газетному в створе улицы Станиславского. Объехать закрытый участок можно будет по улице Обороны и переулку Семашко.

С 26 октября по 9 ноября будет закрыто движение по переулку Халтуринскому в створе улицы Станиславского. Объезд будет осуществляться по улицам Темерницкой и Серафимовича, проспекту Буденновскому.

Также в связи со строительством жилого дома нельзя будет проехать по улице 18-я Линия на участке от улицы Советской до 1-й Майской с 1 ноября по 31 декабря.

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