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В центре Ростова на ряде улиц до конца года будет действовать ограничение движение

В центре Ростова на ряде улиц до конца года будет действовать ограничение движение
В Ростове на ряде улиц в центре города до конца года будет действовать ограничение движения.

По информации городского департамента транспорта, до 30 ноября будет продолжено ограничение движения транспорта по переулку Семашко и улице Варфоломеева в створе здания №118/260.

Кроме того, с 29 января по 18 февраля в связи с прокладкой водопровода нельзя будет проехать по улице Социалистической в створе дома № 145. Ограничение будет действовать с 29 января по 18 февраля.

Напомним, что в связи с началом работ по реконструкции улицы Станиславского, движение автомобилей будет прекращено на участке от проспекта Театральный до переулка Семашко. Ограничение вводится 19 января и будет снято 31 мая 2018 года.

Как ранее писал Rostov.ru, в январе в Ростове был введен ряд ограничений движения транспорта. Так, изменилась схема движения в центре города на улицах: Красноармейской, 23-й Линии, переулка Островского.

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