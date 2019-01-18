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В центре Ростова на головы прохожих падают куски штукатурки

В центре Ростова на головы прохожих падают куски штукатурки
В самом центре Ростова на пересечении проспекта Будённовского и улицы Большой Садовой на головы прохожих падают куски штукатурки. В здании рассыпается балкон. Вниз падают достаточно внушительные по размеру фрагменты.

По счастливой случайности на оживленной улице в результате инцидента никто не пострадал. Место, где сыплется фасад здания, огородили лентой. Пока это все принятые меры.

Ростовчане отметили, что в центре города гулять по тротуарам стало небезопасно.

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