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В центре Ростова-на-Дону улицу заливают смрадные нечистоты

В центре Ростова-на-Дону улицу заливают смрадные нечистоты
В центре Ростова-на-Дону улицу заливают смрадные нечистоты. Потоки канализационных вод уже несколько дней буквально топят Очаковскую улицу.
По словам местных жителей, рабочие, занимающиеся ремонтом на улице Станиславского, сливают из котлована воду с песком в канализацию.

«На прошлой неделе с 23 по 25 июня бригады водоканала пытались промыть линию. Результата трехдневной работы хватило на сутки», - отметил Александр Будаков.

Горожане, проживающие на этой улице, утверждают, что сотрудники коммунального предприятия с 26 июня не предпринимают больше никаких действий.
В центре Ростова-на-Дону улицу заливают смрадные нечистоты

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