В центре Ростова-на-Дону улицу заливают смрадные нечистоты



В центре Ростова-на-Дону улицу заливают смрадные нечистоты. Потоки канализационных вод уже несколько дней буквально топят Очаковскую улицу.

По словам местных жителей, рабочие, занимающиеся ремонтом на улице Станиславского, сливают из котлована воду с песком в канализацию.



«На прошлой неделе с 23 по 25 июня бригады водоканала пытались промыть линию. Результата трехдневной работы хватило на сутки», - отметил Александр Будаков.



Горожане, проживающие на этой улице, утверждают, что сотрудники коммунального предприятия с 26 июня не предпринимают больше никаких действий.

