В центре Ростова на Большой Садовой произошла массовая драка



В центре Ростове произошла массовая драка. В потасовке участвовали несколько десятков человек.



Бойня произошла на пересечение улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского 19 января около 21 часа. По словам очевидцев, в драке участвовали несколько десятков человек. Прохожие вызвали на место происшествия полицейских. Когда стражи порядка прибыли на вызов, участники конфликта быстро разошлись.

- В полицию поступило сообщение о массовой драке в центре города, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники полиции выехали на место для выяснения всех обстоятельств случившегося.