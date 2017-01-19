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В центре Ростова на Большой Садовой произошла массовая драка

В центре Ростова на Большой Садовой произошла массовая драка
В центре Ростове произошла массовая драка. В потасовке участвовали несколько десятков человек.

Бойня произошла на пересечение улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского 19 января около 21 часа. По словам очевидцев, в драке участвовали несколько десятков человек. Прохожие вызвали на место происшествия полицейских. Когда стражи порядка прибыли на вызов, участники конфликта быстро разошлись.
- В полицию поступило сообщение о массовой драке в центре города, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники полиции выехали на место для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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