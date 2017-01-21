В центре Ростова мужчина разбил витрину в салоне связи и похитил два «Айфона»



В Ленинском районе Ростова мужчина украл из салона связи два дорогостоящих телефона.



Ограбление произошло около 20 часов 20 января в торговой точке, расположенной на улице Станиславского. По информации источника, неизвестный ворвался в помещение, разбил витрину и, схватив два «Айфона», сбежал.

- В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение от сотрудников магазина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления.



В настоящее время ведется розыск налетчика.