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В центре Ростова мужчина разбил витрину в салоне связи и похитил два «Айфона»

В центре Ростова мужчина разбил витрину в салоне связи и похитил два «Айфона»
В Ленинском районе Ростова мужчина украл из салона связи два дорогостоящих телефона.

Ограбление произошло около 20 часов 20 января в торговой точке, расположенной на улице Станиславского. По информации источника, неизвестный ворвался в помещение, разбил витрину и, схватив два «Айфона», сбежал.
- В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение от сотрудников магазина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления.

В настоящее время ведется розыск налетчика.

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