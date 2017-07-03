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В центре Ростова меняют бордюры, прослужившие три года, на новые

В центре Ростова меняют бордюры, прослужившие три года, на новые

В центре Ростова рабочие меняют бордюры, прослужившие всего три года, на новые.

Работы по замене поребриков ведутся на пересечении улицы Тургеневской и проспекта Будённовского. Удивлённые ростовчане сняли процесс на видео. На записи экскаватор выдёргивает бордюр, на очереди - тротуарная плитка. Рядом лежат блоки новой серой крупной плитки, такой же, как уложили в переулках Семашко и Газетном. На неё как раз и заменят «поднадоевшую» плитку.

Отметим, что ремонт улицы Тургеневской проводился в 2014 году. Тогда было заменено дорожное покрытие на участке от переулка Братского до проспекта Ворошиловского, организованы парковочные места, и благоустроена пешеходная часть.

При этом плиточное покрытие до сих пор остается в удовлетворительном состоянии. В связи с чем возникла необходимость его замены – для жителей города остаётся загадкой.

К слову, шутка про цвет и форму плитки в Ростове уже стала избитой. Ни разу не произносил её только ленивый: по цвету плитки в центре донской столицы можно определить, при каком мэре она была положена. Так, при Сергее Горбане покрытие в центре города стало жёлто-красным. Судя по тому, что сейчас в центре города укладывается серая плитка, нынешнее руководство города предпочитает более спокойные тона.

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