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В центре Ростова из-за работ на теплотрассе ограничат движение на нескольких улицах

В центре Ростова из-за работ на теплотрассе ограничат движение на нескольких улицах
На нескольких улица в центре Ростова ограничат движение транспорта.

Из-за работ на теплотрассе, будет закрыт проезд по переулку Соборному от улицы Тургеневской до Ульяновской.
По этой же причине нельзя будет проехать по улице Петровской от Журавлева до переулка Крепостного.

Кроме того, также из-за модернизации участка теплотрассы на улице Максима Горького движение будет закрыто по северной стороне на участке от переулка Газетного до Семашко.

Ограничения вводятся с 15 августа по 30 сентября.

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