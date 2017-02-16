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В центре Ростова из-за эстафеты спортивного огня перекроют движение на нескольких улицах

В центре Ростова из-за эстафеты спортивного огня перекроют движение на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону в связи с проведением Эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр в Сочи закроют проезд сразу на нескольких улицах в центре города.

18 февраля будет закрыто движение транспорта на Театральной площади. Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00.

В этот же день будет прекращено движение транспорта по улице Социалистическая на участке от переулка Богатяновский спуск до переулка Журавлева. По улице Закруткина от проспекта Театральный до переулка Продольный автомобили не смогут проехать с 7:00 до 16:00.

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