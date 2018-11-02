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В центре Ростова из-за Дня полиции ограничат движение транспорта

В центре Ростова из-за Дня полиции ограничат движение транспорта
В Ростове из-за репетиции и проведения парада в честь Дня полиции ограничат движение транспорта в центре города.

Напомним, 7 ноября с 20 до 24 часов движение будет прекращено на Театральной площади и на проспекте Театральном на участке от улицы Максима Горького до Социалистической. Кроме того, для проезда будет закрыт участок на улице Советской от Театральной площади до улицы Каяни.

9 ноября во время проведения парада с 7 до 13 часов нельзя будет проехать по Театральной площади, Большой Садовой от проспекта Кировского до Театрального. Также движение ограничат на Театральном проспекте на участке от улицы Социалистической до улицы Максима Горького и на Советской от Театральной площади до улицы Каяни.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты движения.

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