В центре Ростова и на Западном изменится схема движения транспорта



В центре Ростова и в Западном жилом массиве изменится схема движения транспорта.



На время ликвидации последствии пожара в гостинице «Торн хаус», с 27 сентября на переулке Семашко на участке от дома № 48 до Большой Садовой будет организовано двустороннее движение.



Кроме того, из-за работ на канализационной сети жилого комплекса по улице 2-я Краснодарская, до 18 октября будет продлено частичное ограничение движения транспорта по улице Малиновского в районе дома № 5а.