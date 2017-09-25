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В центре Ростова и на Западном изменится схема движения транспорта

В центре Ростова и на Западном изменится схема движения транспорта
В центре Ростова и в Западном жилом массиве изменится схема движения транспорта.

На время ликвидации последствии пожара в гостинице «Торн хаус», с 27 сентября на переулке Семашко на участке от дома № 48 до Большой Садовой будет организовано двустороннее движение.

Кроме того, из-за работ на канализационной сети жилого комплекса по улице 2-я Краснодарская, до 18 октября будет продлено частичное ограничение движения транспорта по улице Малиновского в районе дома № 5а.

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