В центр песчаной бури попали автомобилисты на Дону



В центр песчаной бури попали автомобилисты на Дону. Вечером 11 июля резко ухудшились погодные условия, начался сильный ветер. Он поднял с земли пыль и песок.



Особенно серьезной ситуация оказалась в Волгодонске и Белой Калитве. Там видимость снизилась буквально до нескольких метров.



Окна во всех машинах водители плотно закрыли, чтобы не дышать пылью. А дворники работали беспрестанно, соскребая песок с лобовых стекол.



Хочется верить, что сводки ДТП по региону не пополнятся после такой песчаной бури.

