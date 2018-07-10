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В центр песчаной бури попали автомобилисты на Дону

В центр песчаной бури попали автомобилисты на Дону
В центр песчаной бури попали автомобилисты на Дону. Вечером 11 июля резко ухудшились погодные условия, начался сильный ветер. Он поднял с земли пыль и песок.

Особенно серьезной ситуация оказалась в Волгодонске и Белой Калитве. Там видимость снизилась буквально до нескольких метров.

Окна во всех машинах водители плотно закрыли, чтобы не дышать пылью. А дворники работали беспрестанно, соскребая песок с лобовых стекол.

Хочется верить, что сводки ДТП по региону не пополнятся после такой песчаной бури.

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