В Целинском районе из-за АЧС уже уничтожили 153 свиньи



В Целинском районе Ростовской области из-за вспышки африканской чумы свиней уже уничтожено 153 головы. Последующему уничтожению подлежит ещё 516 голов.



На территории района выставлен один карантинный пост в хуторе Калинин.

- Для оказания помощи в проведении отчуждения и утилизации животных выделены два расчета спасателей в количестве 15 человек и две единицы техники, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - По состоянию на 19 часов 18 января в эпизоотическом очаге АЧС было утилизировано 153 головы свиней общим весом в 19 825 килограмм.



По данным спасателей, в пяти населённых пунктах, прилегающих к очагу АЧС - селе Журавлевка и хуторах Калинин, Пушкин, Мельников, Орджоникидзе - отчуждению подлежит в общей сложности 516 голов свиней.



Как сообщалось ранее, в связи с вспышкой африканской чумы свиней, 17 января на территории Целинского района введен режим ЧС.