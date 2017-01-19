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В Целинском районе из-за АЧС уже уничтожили 153 свиньи

В Целинском районе из-за АЧС уже уничтожили 153 свиньи
В Целинском районе Ростовской области из-за вспышки африканской чумы свиней уже уничтожено 153 головы. Последующему уничтожению подлежит ещё 516 голов.

На территории района выставлен один карантинный пост в хуторе Калинин.
- Для оказания помощи в проведении отчуждения и утилизации животных выделены два расчета спасателей в количестве 15 человек и две единицы техники, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - По состоянию на 19 часов 18 января в эпизоотическом очаге АЧС было утилизировано 153 головы свиней общим весом в 19 825 килограмм.

По данным спасателей, в пяти населённых пунктах, прилегающих к очагу АЧС - селе Журавлевка и хуторах Калинин, Пушкин, Мельников, Орджоникидзе - отчуждению подлежит в общей сложности 516 голов свиней.

Как сообщалось ранее, в связи с вспышкой африканской чумы свиней, 17 января на территории Целинского района введен режим ЧС.

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