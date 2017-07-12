В больнице Сальска пациента уложили на полу



В больнице Сальска пациента уложили на полу. Мужчину 13 июля приняли в медучреждении со всеми «почестями».



По словам свидетелей, 40-летнего дончанина привезли в приемное отделение. Все сотрудники больницы были заняты и пациента, который был немного подвыпивший просто бросили на пол.



Местные жители по-разному отнеслись к такому обращению. Кто-то придерживался позиции, что есть более ценные пациенты, чем алкаш. Другие же отмечали непрофессионализм медработников.