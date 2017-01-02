В больнице Ростова умерла девушка, пострадавшая в ДТП по вине пьяного водителя



В больнице Ростова умерла девушка, которую сбил пьяный водитель на проспекте Космонавтов.



Мария Попова скончалась около 9 утра 14 января в БСМП № 2, сообщает DonDay.ru. Девушка умерла, не приходя в сознание. Похороны ростовчанки пройдут 15 января на Северном кладбище.



В данный момент 33-летний виновник аварии задержан и находится в СИЗО, где он пробудет до суда. Известно, что в момент ДТП мужчина был пьян.



Напомним, авария произошла утром 1 января. Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на разделительный газон и врезался в светофор. От удара иномарку отбросило на девушку, которая шла с коляской с ребенком. После того, как ростовчанка была госпитализирована, её личность долго не удавалось установить. Её родители уезжали на праздники в другой город, а с отцом ребенка она вместе не жила.