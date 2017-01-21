В больнице Ростова после драки с осужденным скончался заключенный





В больнице Ростова умер заключенный. Мужчину доставили в медучреждение после драки с одним из осужденных.



Заключенного новочеркасской колонии № 14 госпитализировали в Межобластную туберкулезную больницу на улице Тонельной 12 января. Пострадавший спровоцировал конфликт со своим сокамерником. Между ними произошла драка, сообщает DonDay.ru. Зачинщик потасовки получил серьезную травму головы. Врачи диагностировали отек головного мозга.



Спустя девять дней после госпитализации, 21 января, заключенный умер в больнице, не приходя в сознание.