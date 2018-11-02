В больнице Ростова пациенты готовили наркотики прямо в палате



В одном из медучреждений Ростова пациенты изготавливали наркотики прямо в больничной палате.



В октябре в полицию обратились медсестры больницы. Они сообщили, что пациенты, находящиеся на длительном лечении, странно себя ведут. Оперативники взяли двух человек под наблюдение. Выяснилось, что в больничных палатах пациенты в кустарных условиях изготавливали и употребляли наркотическое средство дезоморфин, смешивая его с N-метилэфедроном.

- При личном досмотре полицейские обнаружили у 24-летнего и 41-летнего мужчин свертки с наркотиками общей массой около двух граммов, а также шприц с готовой смесью, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Оперативники осмотрели палаты медучреждения и изъяли использованные шприцы, а также посуду для изготовления наркотиков.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, а также составлены административные протоколы за употребление наркотиков.