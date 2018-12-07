В ближайшие три дня в Ростове будет ветрено и дождливо



В ближайшие три дня в Ростове-на-Дону прогнозируют дождливую и ветреную погоду. Информацию об этот сообщает ростовский Гидрометцентр.



10 декабря, в понедельник, ночью температура достигнет +1 градуса, днем – поднимется до +2. Возможен сильный ветер до 5 метров в секунду. Днем пройдут осадки в виде дождя.



11 декабря днем температура воздуха сохранится на прежнем уровне. В вторник также пройдут дожди. Порывы ветра будут также достигать 5 метров в секунду.



В середине недели, 12 декабря, потеплеет на 1 градус – до +3. Ветер будет передвигаться со скоростью 3 метров в секунду. В среду прояснится, однако возможен кратковременный дождь.