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В ближайшие дни в Ростове резко ухудшится погода

В ближайшие дни в Ростове резко ухудшится погода
В Ростове-на-Дону с 27 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает городское Управление ГО и ЧС.

Во вторник пойдёт дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах ухудшится видимость до 500 метров, иногда — до 100 метров.

Прогнозируются снежные заносы, накаты, гололедица. Температура резко понизится. Усилится ветер с порывами до 15-28 метров в секунду.

От Аксая до Азова 27 ноября возможен ветровой нагон на Дону. В среду и четверг ожидается сгон воды. Могут оборваться линии электропередачи, начать падать деревья и конструкции.

На дорогах увеличится количество ДТП в связи с гололедицей и заносами.

Ростовчан просят быть крайне осторожными и соблюдать все правила безопасности.

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