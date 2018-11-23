В ближайшие дни в Ростове резко ухудшится погода



В Ростове-на-Дону с 27 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает городское Управление ГО и ЧС.



Во вторник пойдёт дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах ухудшится видимость до 500 метров, иногда — до 100 метров.



Прогнозируются снежные заносы, накаты, гололедица. Температура резко понизится. Усилится ветер с порывами до 15-28 метров в секунду.



От Аксая до Азова 27 ноября возможен ветровой нагон на Дону. В среду и четверг ожидается сгон воды. Могут оборваться линии электропередачи, начать падать деревья и конструкции.



На дорогах увеличится количество ДТП в связи с гололедицей и заносами.



Ростовчан просят быть крайне осторожными и соблюдать все правила безопасности.