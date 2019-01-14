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В ближайшие дни в Ростове прогнозируются осадки, гололёд и усиление ветра

В ближайшие дни в Ростове прогнозируются осадки, гололёд и усиление ветра

В Ростове с 17 по 18 января прогнозируется непогода. В эти дни в донской столице ожидаются осадки, гололёд и усиление ветра.

По данным «Центра управления кризисными ситуациями», 16 и 17 января будет идти снег. В пятницу, 18 января, прогнозируется дождь. На дорогах в эти дни гололедица. Кроме того, усилится ветер, его порывы будут достигать 18 м/с.
- Может произойти налипание снега на провода и деревья, падения аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, обрывы проводов, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - предупредили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок. Пешеходам рекомендуют не подходить близко к зданиям.

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