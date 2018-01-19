В ближайшие дни в Ростове ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер





В Ростове с 23 по 25 января ожидается ухудшение погодных условий.



По данным ростовского Гидрометцентра, в донской столице прогнозируются дождь и мокрый снег, переходящий в снег. При осадках возможно ухудшение видимости до 300-800 метров. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 13-18 м/с.

На дорогах - гололедица и снежные заносы. 24 января местами ожидаются сильные осадки и метель.

- В дальнейшем ожидается морозная погода с умеренным ветром и слабым снегом, - сообщили в управлении ГО и ЧС Ростова. - На участке Азов - Аксай реки Дон уровень воды понизится до неблагоприятных отметок.



Спасатели предупреждают, что из-за ухудшения погоды возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш, повалы деревьев и слабозакрепленных конструкций, увеличение числа травм, ДТП, автомобильных заторов.



Ростовчан просят убрать вещи с открытых балконов, во время перебоев с электроэнергией отключать электроприборы, не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями. В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру спасения: 112.