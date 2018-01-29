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В ближайшие дни в Ростове будут идти дождь и мокрый снег

В ближайшие дни в Ростове будут идти дождь и мокрый снег
Фото: Khmelnytsky.com.ua

В Ростове в ближайшие два дня, 30 и 31 января, ожидаются осадки.

По информации Ростовского Гидрометцентра, в донской столице прогнозируют дождь и мокрый снег, которые будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 18 м/с. Кроме того, ожидаются туман и гололёд.

Как сообщили в отделе ГО и ЧС Ростова, в связи с ухудшением метеоусловий возможны нарушения электроснабжения, повреждение крыш, повалы деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Ростовчан просят убрать с открытых балконов вещи, в случаях перебоев с электроэнергией отключать электроприборы, а также не оставлять детские коляски и автомобили под деревьями и конструкциями.

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