В ближайшие часы в Ростове ожидается сильный туман





В Ростове ожидается сильный туман.



По информации Ростовского гидрометеоцентра, в ближайшие 1-3 часа в донской столице прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.

- Такая погода сохранится до утра 20 октября, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова.



Спасатели просят водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности воздержаться от использования личных автомобилей.



В Ростовской области утром и днём 20 октября в ряде районов - небольшой дождь, ночью и утром - местами туман, ветер - 3-8 м/с.