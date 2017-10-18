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В ближайшие часы в Ростове ожидается сильный туман

В ближайшие часы в Ростове ожидается сильный туман

В Ростове ожидается сильный туман.

По информации Ростовского гидрометеоцентра, в ближайшие 1-3 часа в донской столице прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.
- Такая погода сохранится до утра 20 октября, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Спасатели просят водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также по возможности воздержаться от использования личных автомобилей.

В Ростовской области утром и днём 20 октября в ряде районов - небольшой дождь, ночью и утром - местами туман, ветер - 3-8 м/с.

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