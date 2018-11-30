В ближайшие часы в Ростове ожидается сильный туман видимостью до 100 метров



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В Ростове в ближайшие часы ожидается сильный туман. Об этом вечером 4 декабря сообщили в Управлении ГО и ЧС.



По данным Ростовского гидрометеоцентра, в ближайшие часы прогнозируется сильный туман видимостью 300-800 метром, временами до 100 метров.

- Атмосферное явление сохранится ночью и в первой половине 5 декабря, - добавили в ГО и ЧС Ростова. - На дорогах гололедица.



Спасатели просят водителей не превышать допустимую скорость, а пешеходов переходить дорогу только в разрешенных местах и следовать сигналам светофоров.