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В ближайшие часы в Ростове ожидается сильный туман видимостью до 100 метров

В ближайшие часы в Ростове ожидается сильный туман видимостью до 100 метров
Фото: News.tut.by
В Ростове в ближайшие часы ожидается сильный туман. Об этом вечером 4 декабря сообщили в Управлении ГО и ЧС.

По данным Ростовского гидрометеоцентра, в ближайшие часы прогнозируется сильный туман видимостью 300-800 метром, временами до 100 метров.
- Атмосферное явление сохранится ночью и в первой половине 5 декабря, - добавили в ГО и ЧС Ростова. - На дорогах гололедица.

Спасатели просят водителей не превышать допустимую скорость, а пешеходов переходить дорогу только в разрешенных местах и следовать сигналам светофоров.

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