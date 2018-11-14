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В ближайшие часы на Ростов налетит шквалистый ветер

В ближайшие часы на Ростов налетит шквалистый ветер
В Ростове в ближайшие часы объявлено штурмовое предупреждение. Об этом сообщает гидрометеоцентр.

В городе ожидается сильный восточный ветер - до 18 метров в секунду. Ураган будет продолжаться до конца дня 17 ноября.

Возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев, повреждение крыш зданий.

Также в устье Дона все ещё понижается уровень воды. От Аксая до Ростова он будет ниже неблагоприятных отметок, возле Азова — на уровне опасной отметки.

В квартирах ростовчан может ослабеть напор воды.

Горожан просят быть предельно аккуратными.

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