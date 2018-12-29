В ближайшие часы на дорогах в Ростовской области ожидается туман



Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильном тумане. Об этом сообщает Ростовская автоинспекция.



В ближайшее время 2-го и на протяжении всего дня 3 января в донском регионе ожидается туман с видимостью 500-800 метров. Порой видимость будет 100 метров.



В связи с непогодой водителей просят отказаться от дальних поездок. В сильный туман необходимо включать ближний свет фар и «противотуманок», а также соблюдать дистанцию и скоростной режим с другими машинами.



Пешеходам также следует быть особо бдительными. При переходе проезжей части необходимо убедиться в безопасности маневра, а на одежде нужно иметь светоотражающие элементы.