Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие часы на дорогах в Ростовской области ожидается туман

В ближайшие часы на дорогах в Ростовской области ожидается туман
Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильном тумане. Об этом сообщает Ростовская автоинспекция.

В ближайшее время 2-го и на протяжении всего дня 3 января в донском регионе ожидается туман с видимостью 500-800 метров. Порой видимость будет 100 метров.

В связи с непогодой водителей просят отказаться от дальних поездок. В сильный туман необходимо включать ближний свет фар и «противотуманок», а также соблюдать дистанцию и скоростной режим с другими машинами.

Пешеходам также следует быть особо бдительными. При переходе проезжей части необходимо убедиться в безопасности маневра, а на одежде нужно иметь светоотражающие элементы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.