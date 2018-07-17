Авторизация

Регистрация


  • USD 62.90
  • EUR 73.13
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ближайшие часы на Дону ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

В ближайшие часы на Дону ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются грозы, град и сильный ветер. Как сообщает донской Гидрометцентр, ненастье придет в регион в ближайшие часы и продлится до конца суток 19 июля.

Отмечается, что местами пройдут сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Его скорость при порывах составит 20-22 м/с.

Главное областное управление МЧС советует жителям по возможности не выходить на улицу. Водителям не рекомендуют парковать автомобили около деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и витрин.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.