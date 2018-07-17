В ближайшие часы на Дону ожидаются грозы, град и шквалистый ветер



В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются грозы, град и сильный ветер. Как сообщает донской Гидрометцентр, ненастье придет в регион в ближайшие часы и продлится до конца суток 19 июля.



Отмечается, что местами пройдут сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Его скорость при порывах составит 20-22 м/с.



Главное областное управление МЧС советует жителям по возможности не выходить на улицу. Водителям не рекомендуют парковать автомобили около деревьев, линий электропередачи, рекламных щитов и витрин.