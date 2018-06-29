В ближайшие часы на Дону ожидается сильный ветер с ливнями и градом



В Ростовской области в ближайшие часы 3 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление ГО и ЧС России по Ростовской области.



Согласно прогнозам синоптиков, ближайшие 2-4 часа и в течение дня 4 июля местами в донском регионе ожидаются сильный дождь, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 20-22 метров в секунду.



В связи с этим не стоит во время грозы стоять под деревьями и пользоваться мобильными телефонами. Лучше в этот день отказаться от прогулок и забрать пораньше детей из секций.



С затопленных участков не стоит пытаться выбраться самостоятельно. Следует забраться как можно выше и ожидать подмоги.



В экстренных случаях необходимо звонить по номеру: 112.