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В ближайшие часы на Дону ожидается сильный ветер с ливнями и градом

В ближайшие часы на Дону ожидается сильный ветер с ливнями и градом
В Ростовской области в ближайшие часы 3 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление ГО и ЧС России по Ростовской области.

Согласно прогнозам синоптиков, ближайшие 2-4 часа и в течение дня 4 июля местами в донском регионе ожидаются сильный дождь, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 20-22 метров в секунду.

В связи с этим не стоит во время грозы стоять под деревьями и пользоваться мобильными телефонами. Лучше в этот день отказаться от прогулок и забрать пораньше детей из секций.

С затопленных участков не стоит пытаться выбраться самостоятельно. Следует забраться как можно выше и ожидать подмоги.

В экстренных случаях необходимо звонить по номеру: 112.

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