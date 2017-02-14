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В ближайшие часы на Дону ожидается резкое ухудшение погоды

В ближайшие часы на Дону ожидается резкое ухудшение погоды

В ближайшие 24 часа в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды, предупреждает донское управление МЧС.

По данным, консультационного прогноза «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в большинстве области, в том числе в Ростове-на-Дону, прогнозируется снег, местами сильный, метель, туман, гололед.

В связи с осадками произойдет ухудшение видимости до 500-1000 метров, временами до 200 метров. При этом усилится ветер, порывы могут достигать 15-20 м/с, в Приазовье до 24 м/с.

По прогнозам синоптиков, такие метеоусловия сохранятся ночью и утром 15 февраля. Днем на большей территории области небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами сохранятся туман и гололед. На дорогах прогнозируются гололедица, снежные заносы и снежные накаты. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
- В период непогоды населению рекомендуется держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, - рекомендуют спасатели, - воздержитесь от поездок на личном транспорте.

В случае экстренной ситуации следует звонить по телефону «101».

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