В Батайске суд рассмотрит дело водителя, насмерть сбившего первоклассницу



Суд Батайска рассмотрит дело водителя, сбившего насмерть первоклассницу в день последнего звонка.



В конце октября уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.



Трагический случай произошёл 24 мая. Утром 7-летняя Лера, как и все её одноклассники, шла с мамой на праздничную линейку в школу. До лицея № 10, в котором она училась, оставалось всего несколько метров. Перед пешеходным переходом, на пересечении улиц Коммунистической и Зеленой, мама с дочкой остановились. В этот момент на них наехала «Лада Приора». Подъезжая к «зебре», 30-летний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Машина сбила дорожный знак, а затем врезалась в опору ЛЭП, рядом с которой стояла девочка.



Школьница скончалась на месте происшествия. Её мама в тяжёлом состоянии была госпитализирована, через несколько недель она умерла, не приходя в сознание.



В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».



Если вина мужчины в смерти ребёнка будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.