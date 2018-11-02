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В Батайске суд рассмотрит дело водителя, насмерть сбившего первоклассницу

В Батайске суд рассмотрит дело водителя, насмерть сбившего первоклассницу
Суд Батайска рассмотрит дело водителя, сбившего насмерть первоклассницу в день последнего звонка.

В конце октября уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Трагический случай произошёл 24 мая. Утром 7-летняя Лера, как и все её одноклассники, шла с мамой на праздничную линейку в школу. До лицея № 10, в котором она училась, оставалось всего несколько метров. Перед пешеходным переходом, на пересечении улиц Коммунистической и Зеленой, мама с дочкой остановились. В этот момент на них наехала «Лада Приора». Подъезжая к «зебре», 30-летний водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Машина сбила дорожный знак, а затем врезалась в опору ЛЭП, рядом с которой стояла девочка.

Школьница скончалась на месте происшествия. Её мама в тяжёлом состоянии была госпитализирована, через несколько недель она умерла, не приходя в сознание.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Если вина мужчины в смерти ребёнка будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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