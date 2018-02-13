В Батайске рядом с жилым домом нашли артиллерийский снаряд
В Батайске рядом с жилым домом во время земляных работ нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
Боеприпас диаметром 76 миллиметров был обнаружен около половины пятого вечера 14 февраля на улице Ключевой.
- На место происшествия вызвана группа саперов, - рассказали в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – Прибытие специалистов ожидается 15 февраля.
В настоящее время район обнаружения взрывоопасного предмета оцеплен сотрудниками полиции.