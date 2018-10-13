В Батайске на отлов бродячих животных выделили почти полмиллиона рублей



В Батайске на отлов бездомных животных потратят около 500 000 рублей. Городское управление жилищно-коммунального хозяйства через сайт госзакупок ищет подрядчика, который до конца года выполнит все работы.



Согласно документации исполнителю нужно обеспечить отлов, транспортировку и содержание животных в специализированном пункте. Кроме того, подрядчик должен вакцинировать четвероногих, обрабатывать от паразитов, а после подыскивать им дом.



Указывается, что все животные должны быть пойманы гуманным способом с применением разрешенных и сертифицированных для данных целей приспособлений, препаратов.



За два месяца победителю аукциона нужно поймать 146 животных. Отлов одного четвероногого обойдется в 3 400 рублей.