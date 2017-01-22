В Батайске осудили девушку, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере





В Батайске суд вынес решение в отношении 24-летней местной жительницы Евгении Чернобаевой, оставившей новорожденную дочку в мусорном контейнере.



В отношении батайчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

- Судом девушка признана виновной в инкриминируемом деянии, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении.



Напомним, 24 октября около 20 часов Чернобаева самостоятельно родила здоровую девочку. На следующий день она положила новорожденного ребенка в пакет и завязала его, чтобы перекрыть доступ воздуха. Затем она положила пакет с ребенком в картонную коробку, которую вынесла и поставила к мусорным контейнерам, расположенным на улице Кирова.



Малышку нашли прохожие и вызвали «скорую». Грудничок пролежал на холоде 1,5 часа. В больнице врачи выявили у него редкий и сложный порок сердца – аномалию Эбштейна. Волонтеры и «Русфонд» собрали средства, и девочке успешно провели операцию на сердце.



Спасенную девочку назвали Лизой, а фамилию дали – Кирова по названию улицы, где её нашли. В настоящее время семья, пожелавшая удочерить малышку, готовит документы.