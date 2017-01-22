Авторизация

Регистрация
  • USD 59.67
  • EUR 63.73
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Батайске осудили девушку, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере

В Батайске осудили девушку, оставившую новорожденную дочь в мусорном контейнере

В Батайске суд вынес решение в отношении 24-летней местной жительницы Евгении Чернобаевой, оставившей новорожденную дочку в мусорном контейнере.

В отношении батайчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».
- Судом девушка признана виновной в инкриминируемом деянии, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселении.

Напомним, 24 октября около 20 часов Чернобаева самостоятельно родила здоровую девочку. На следующий день она положила новорожденного ребенка в пакет и завязала его, чтобы перекрыть доступ воздуха. Затем она положила пакет с ребенком в картонную коробку, которую вынесла и поставила к мусорным контейнерам, расположенным на улице Кирова.

Малышку нашли прохожие и вызвали «скорую». Грудничок пролежал на холоде 1,5 часа. В больнице врачи выявили у него редкий и сложный порок сердца – аномалию Эбштейна. Волонтеры и «Русфонд» собрали средства, и девочке успешно провели операцию на сердце.

Спасенную девочку назвали Лизой, а фамилию дали – Кирова по названию улицы, где её нашли. В настоящее время семья, пожелавшая удочерить малышку, готовит документы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!