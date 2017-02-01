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В Батайске мужчина ограбил продуктовый магазин

В Батайске мужчина ограбил продуктовый магазин

В Батайске местный житель ограбил продуктовый магазин. Инцидент произошел 31 января около 12 часов дня. 33-летний мужчина зашел в один из продуктовых магазинов на улице Кирова вечером и, угрожая продавщице ножом, украл из кассы девять тысяч рублей. После этого преступник скрылся. Продавщица обратилась в дежурную часть.
- Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Им оказался 33-летний местный житель. Также полицейские выяснили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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