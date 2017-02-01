В Батайске мужчина ограбил продуктовый магазин





В Батайске местный житель ограбил продуктовый магазин. Инцидент произошел 31 января около 12 часов дня. 33-летний мужчина зашел в один из продуктовых магазинов на улице Кирова вечером и, угрожая продавщице ножом, украл из кассы девять тысяч рублей. После этого преступник скрылся. Продавщица обратилась в дежурную часть.

- Оперуполномоченные уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Им оказался 33-летний местный житель. Также полицейские выяснили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».