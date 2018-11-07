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В Азовской ветклинике вылечили маленького страуса

В Азовской ветклинике вылечили маленького страуса
Житель Азовского района пришёл в клинику «ВетЮг» с необычным питомцем. Он принес молодого страуса, который по непонятной причине начал хромать.

Ветеринары первым делом провели обследование поврежденной лапы. Благодаря наличию собственного рентген-аппарата специалистам удалось выявить, что у птицы косой перелом фаланги.
Малышу наложили гипс на лапу. Скоро он сможет вернуться к активной страусиной жизни.



- Благодаря современному оборудованию сотрудники «ВетЮг» за короткое время выявляют любые заболевания у животных, - рассказал директор клиники Вячеслав Хворов.

Как ни странно, для ветврачей уже стало обыденностью лечить экзотических животных. К ним приносят даже удавов и ручных белок. Специалисты прекрасно справляются с болезнями как у привычных нам питомцев, так и у редких и необычных созданий.
В Азовской ветклинике вылечили маленького страуса
В Азовской ветклинике вылечили маленького страуса
В Азовской ветклинике вылечили маленького страуса

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