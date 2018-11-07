В Азовской ветклинике вылечили маленького страуса



Житель Азовского района пришёл в клинику «ВетЮг» с необычным питомцем. Он принес молодого страуса, который по непонятной причине начал хромать.



Ветеринары первым делом провели обследование поврежденной лапы. Благодаря наличию собственного рентген-аппарата специалистам удалось выявить, что у птицы косой перелом фаланги.

Малышу наложили гипс на лапу. Скоро он сможет вернуться к активной страусиной жизни.







- Благодаря современному оборудованию сотрудники «ВетЮг» за короткое время выявляют любые заболевания у животных, - рассказал директор клиники Вячеслав Хворов.



Как ни странно, для ветврачей уже стало обыденностью лечить экзотических животных. К ним приносят даже удавов и ручных белок. Специалисты прекрасно справляются с болезнями как у привычных нам питомцев, так и у редких и необычных созданий.





