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В Азовском районе сохраняется угроза наводнения

В Азовском районе сохраняется угроза наводнения

В Азовском районе Ростовской области сохраняется угроза наводнения. Уровень воды в реках Ростовской области начал стремительно увеличиваться. Причиной этому стали погодные условия: сильный ветер со скоростью более 20 м/с.
- 28 марта в 15:00 все подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах перевели в состояние повышенной готовности,- сообщила специалист по связям с общественностью ПСС ВВ Анастасия Калдурова.- Четыре расчета спасателей и четыре поисково-спасательных подразделения отправились в зону угрозы затопления.

К вечеру 28 марта вода отступила. Люди, их дома и имущество не пострадали. Но непогода в Ростовской области продлится до 30 марта. В регионе объявлен режим повышенной готовности до 31 марта.

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