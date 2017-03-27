В Азовском районе сохраняется угроза наводнения





В Азовском районе Ростовской области сохраняется угроза наводнения. Уровень воды в реках Ростовской области начал стремительно увеличиваться. Причиной этому стали погодные условия: сильный ветер со скоростью более 20 м/с.

- 28 марта в 15:00 все подразделения областной поисково-спасательной службы во внутренних водах перевели в состояние повышенной готовности,- сообщила специалист по связям с общественностью ПСС ВВ Анастасия Калдурова.- Четыре расчета спасателей и четыре поисково-спасательных подразделения отправились в зону угрозы затопления.



К вечеру 28 марта вода отступила. Люди, их дома и имущество не пострадали. Но непогода в Ростовской области продлится до 30 марта. В регионе объявлен режим повышенной готовности до 31 марта.