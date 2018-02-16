В Азовском музее-заповеднике покажут скелет древнего кита, жившего 37-41 миллион лет назад





Неполный скелет древнего кита, обитавшего в теплых заливах океана Тетис (древний океан, существовавший в эпоху мезозоя) около 37-41 миллиона лет назад, представят в Азовском музее-заповеднике.



В 2009 году кости скелета древнего кита были обнаружены в разрушающемся береговом обрыве на западном побережье Цимлянского водохранилища у станицы Хорошевской. Неполный скелет был представлен обломками черепа, частью позвоночного столба с обломками шейных, грудных и поясничных позвонков, ребрами и костями конечностей. Все найденные кости, кроме черепа, были переданы в азовский музей.



Весной 2010 года к сотрудникам азовского музея обратился Петр Косов — историк по образованию, бывший сотрудник Старочеркасского музея. Будучи по своим делам в Цимлянском районе, он от местных жителей узнал о находке «динозавра» на берегу моря. Мужчине удалось найти владельца уникального артефакта. Им оказался житель города Цимлянска Александр Холупов, предприниматель, коллекционер, который в окрестностях станицы Хорошевской весной 2005 года купил у станичников обнаруженные ими ископаемые кости. Рыбаки показали место, где произошло обрушение береговой линии, и обнажился костный материал.







Специалисты выехали на место находки неполного скелета археоцета. Фрагменты скелета, представленные барабанной костью среднего уха, корнем зуба, разрозненными позвонками шейного, грудного, поясничного и хвостового отделов позвоночного столба, тазовыми костями, обломками ребер и костей задней конечности, Александр передал в азовский музей. Все кости отреставрировали в лаборатории музея. Они были пропитаны специальным раствором, склеены, восполнены утраченные фрагменты. Сегодня неполный скелет древнего кита все желающие могут увидеть в зале азовского музея.

- Ранее в нашей коллекции были кости беззубого кита - цитотерия Cetoterium sp и представителя зубатых китов - дельфина. Но оба эти водные млекопитающие относительно юны по сравнению с новым экспонатом, - рассказала заведующая отделом природы и палеонтологии Галина Ивановна Тимонина.



Эоцеты были столь же большими, как и крупные современные киты, достигая порой 18-20 метров в длину. Но их тело было более вытянутым и узким по сравнению с любой разновидностью современных китов. Плавал эоцет с помощью змееподобных изгибаний позвоночника, но только не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости.







Чрезвычайно интересной особенностью этих животных является наличие задних конечностей, которые были небольшими, всего около 60 сантиметров длиной. Они, как и у наземных зверей, были представлены бедром, голенью и стопой с четырьмя пальцами. Такие слабо развитые задние конечности не могли использоваться для передвижения очень длинного змееподобного тела. Возможно, они играли вспомогательную роль при спаривании.



Известно, что некоторые современные виды китов также сохраняют отдельные рудиментарные кости задних конечностей, которые никакой фактической нагрузки не несут. Но с точки зрения эволюционной теории, подобный рудимент, несомненно, подтверждает происхождение морских китов от наземных предков.



Ротовая полость эоцета была снабжена серией массивных уплощенных острых зубов с мелкими зубчиками по краю гребня. Эти животные были одними из самых больших хищников своего времени, охотились практически на всех обитателей водного мира, в том числе и на других более мелких китов, и не имели естественных врагов. Неизвестно, как глубоко могли нырять за добычей эти гиганты, и как долго они находились под водой. Однозначно, что на сушу они точно не выбирались и, скорее всего, охотились недалеко от побережья.







В черепе эоцета длиной 1,2 метра присутствовал относительно маленький мозг, и не было органов эхолокации, которые имеются у современных зубатых китов. Ученые предполагают, что эоцеты были одиночными животными и не обладали способностью поддерживать социальную структуру, характерную для многих современных китообразных.



Находки изолированных костей археоцетов и частей скелетов из данного региона Ростовской области были известны и ранее. Так, в районе станицы Цимлянской (ныне - город Цимлянск) еще в первой половине XX века были найдены отдельные позвонки, отнесенные известным донским палеонтологом В. В. Богачевым к базилозавру.



Возможно, вымирание древних китов-археоцетов связано с похолоданием климата в миоцене (первая эпоха неогенового периода, началась 23,03 миллиона лет назад и закончилась 5,333 миллиона лет назад) и появлением более прогрессивных зубатых и беззубых китов.