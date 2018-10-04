Авторизация

Регистрация


  • USD 66.63
  • EUR 76.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азовском музее отреставрировали бревно возрастом 700 лет

В Азовском музее отреставрировали бревно возрастом 700 лет
Специалисты Азовского музея-заповедника завершили реставрацию уникального экспоната – бревна возрастом 700 лет.

Как установили специалисты, в 1343 году оно служило стропилом перекрытия богатого купеческого дома, располагавшегося на исследованном археологами участке улицы Мира, 35а.
- Это археологическая древесина. Такого периода она редко встречается, - рассказал художник-реставратор Азовского музея-заповедника Вячеслав Женихов. - Бревно сохранилось во многом благодаря тому, что обгорело. Таким образом произошёл своеобразный процесс консервации.

Реставратор пропитал дерево специальным раствором спирта с клеем ПВА и закрепляющим составом. Теперь бревно займёт своё место среди экспонатов Азовского музея-заповедника.

В Азовском музее отреставрировали бревно возрастом 700 лет
Художник-реставратор АМЗ Вячеслав Женихов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.