В Азовском музее отреставрировали бревно возрастом 700 лет



Специалисты Азовского музея-заповедника завершили реставрацию уникального экспоната – бревна возрастом 700 лет.



Как установили специалисты, в 1343 году оно служило стропилом перекрытия богатого купеческого дома, располагавшегося на исследованном археологами участке улицы Мира, 35а.

- Это археологическая древесина. Такого периода она редко встречается, - рассказал художник-реставратор Азовского музея-заповедника Вячеслав Женихов. - Бревно сохранилось во многом благодаря тому, что обгорело. Таким образом произошёл своеобразный процесс консервации.



Реставратор пропитал дерево специальным раствором спирта с клеем ПВА и закрепляющим составом. Теперь бревно займёт своё место среди экспонатов Азовского музея-заповедника.





Художник-реставратор АМЗ Вячеслав Женихов.