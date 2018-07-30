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В Азовском море запретили ловлю пиленгаса до конца года

В Азовском море запретили ловлю пиленгаса до конца года
Фото: Rasfokus.ru

До конца года вылов пиленгаса в Азовском море будет под запретом. Об этом сообщает Азово-Черноморское управление Федерального агентства по рыболовству.

В указе от 9 июля сказано, что запрет будет действовать с 6 августа до 31 декабря этого года. Однако запрет не распространяется на ловлю рыбы в исследовательских и культурно-просветительских целях. Также не попадает под запрет спортивное и любительское рыболовство.

Напомним, что ранее в Азовском море запретили вылов леща или чебака.

Добавим, что пиленгас - это вид морских рыб семейства кефалевых. Эти рыбы имеют вытянутое торпедообразное тело, голову с широкой лобной частью и глаза красновато-оранжевого оттенка.

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