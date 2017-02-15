В Азове вынесли приговор преступникам, которые присвоили чужую квартиру





В Азове вынесли приговор пятерым мужчинам, незаконно завладевшим чужой квартирой. В феврале 2014 года Александр Попов, Альберт Жуковский, Эдуард Мацола, Владимир и Эдуард Гореславцевы вошли в доверие к 58-летнему жителю Азова. Используя его зависимость от алкоголя и наркотиков, они похитили документы, подделали договор купли-продажи и переоформили квартиру стоимостью 2,5 млн. руб. на Попова. Перед этим они украли у хозяина паспорт.



В дополнение к этому Гореславцев Эдуард еще хранил наркотики.

- Азовский городской суд приговорил Попова, Жуковского и Мацолу к пяти, четырем и двум годам лишения свободы,- рассказали в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.- Эдуарду Гореславцеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, Владимиру- в виде двух с половиной лет.



Злоумышленники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.