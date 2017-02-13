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В Азове в отношении застройщика, обманувшего дольщиков, возбуждено уголовное дело

В Азове в отношении застройщика, обманувшего дольщиков, возбуждено уголовное дело

В Азове в отношении застройщика, обманувшего дольщиков, возбуждено уголовное дело.

С мая 2013 по июнь 2015 года генеральный директор ООО «Донская строительная компания», который являлся единственным участником компании, заключил договоры участия в долевом строительстве семиэтажного дома по улице Инзенская, 13 «Б». 26 дольщиков передали ему порядка 35 млн. руб. При этом срок сдачи объекта, предусмотренный договорами, был установлен – 30 июня 2015 года.
- До настоящего времени подозреваемый выполнил строительство только двух этажей дома, общая сумма затрат на производство составила около 14 млн. руб., - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. - Оставшимися деньгами, полученными от дольщиков, в сумме не менее 20 млн. руб. он распорядившись по собственному усмотрению.
На момент возбуждения уголовного дела срок разрешения на строительство многоквартирного дома истек. Кроме того, в отношении «Донской строительной компании» начата процедура банкротства.

В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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