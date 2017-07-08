В Азове рядом со стадионом археологи нашли сервиз 14-го века



В Азове археологи во время раскопок в районе стадиона имени Лакомова нашли уникальный сервиз, датируемый 14-м веком.

На этой территории в 14-м веке размещались аристократические усадьбы, поэтому учёные рассчитывали на интересные находки. Но, тем не менее, предметы из траншеи для них оказались приятным сюрпризом.



В яму, когда-то бывшую усадебным туалетом, были одновременно сброшены фрагменты нескольких парадных сосудов, украшавших сервант. В сервиз входили два сосуда из селадона (керамика), иранская чаша с росписью в технике «минаи», иранская чаша в стиле ладжвардин, несколько более дешёвых кашиных предметов, а также фрагменты стеклянных сосудов.

«Минаи» - тип художественной керамики из высококачественной светлой массы с полихромной кистевой росписью легкоплавкими эмалями поверх обожженной кремовой или бирюзовой непрозрачной глазури.







Скорее всего, сервиз принадлежал очень богатому человеку, проживавшему в Азаке 14-го века. Его цена превышала стоимость усадьбы простого горожанина.

- Наиболее необычной находкой стала ручка селадонового сосуда в виде головы слона с хоботом, - рассказал старший научный сотрудник, заведующий отделом археологии Азовского музея–заповедника Андрей Масловский. - Такие ручки украшали декоративные селадоновые вазы, произведённые в Корее. Подобная находка встречена впервые на территории Восточной Европы, а возможно, и на территории всех евразийских степей.



Почти столь же интересна находка фрагмента второго селадонового сосуда, имевшая роспись эмалями поверх фарфора. Практически все обнаруженные стеклянные сосуды ранее не встречались при раскопках в Азаке. Один из них, небольшой флакон-бутылочка, сохранился почти полностью. Его впоследствии удастся реставрировать.



