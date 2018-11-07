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В Азове пропал без вести пенсионер с провалами в памяти

В Азове пропал без вести пенсионер с провалами в памяти
В Азове разыскивают пропавшего без вести пенсионера. 86-летний Володя Таджатович Сафарян вышел из дома утром 8 ноября. До сих пор о том, где он находится ничего неизвестно.

Об исчезновении мужчины сообщили поисковики из отряда «Лиза Алерт Юг». Добровольцы распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшего.

Рост азовчанина около 170-173 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы.

В день пропажи он был одет в синий спортивный костюм с двумя белыми полосками, чёрную кожаную куртку, кепку.
В отряде отметили, что мужчина дезориентирован, возможны провалы в памяти.

Всех, кто знает, где находится Володя Таджатович Сафарян или видел его, просят сообщить по телефонам 8(800)700-54-54 тили 112.

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