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В Азове при раскопках нашли уникальную форму для отливки статуэток 14-го века

В Азове при раскопках нашли уникальную форму для отливки статуэток 14-го века

Раскопки в центре Азова преподнесли археологам новый сюрприз. На улице Мира учёным попалась литейная форма из белого мягкого камня.

Предмет находился в хозяйственной яме 14-го века, вырытой в сгоревшем купеческом подвале.
- Формочка предназначалась для отливки статуэтки птицы, похожей на кулика, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - На боковой стороне формочки небрежно процарапана надпись из 3-4 букв, возможно, это начало имени мастера.

Специалист отмечает, что форма не похожа ни на одну из ранее найденных в древнем Азаке. Как правило, подобные вещи изготавливались из тёмно-серого сланца или тонкого песчаника и предназначались для отливки плоскостных предметов. Реже - для отливки перстней.
- Это первая известная форма, в которой отливались объемные статуэтки, - добавил Андрей Масловский.

Отметим, что птицы были излюбленными персонажами декоративно-прикладного искусства Золотой Орды. Однако до сих пор ни одной статуэтки такого размера, вылитой из подобной формы, ещё не найдено.

Напомним, на прошлой неделе археологи нашли в Азове мордовскую женскую брошь – сюлгаму. Предмет стал единственным точным доказательством присутствия мордовского населения на территории старого Азова.

В Азове при раскопках нашли уникальную форму для отливки статуэток 14-го века

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