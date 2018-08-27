В Азове при раскопках нашли уникальную форму для отливки статуэток 14-го века





Раскопки в центре Азова преподнесли археологам новый сюрприз. На улице Мира учёным попалась литейная форма из белого мягкого камня.



Предмет находился в хозяйственной яме 14-го века, вырытой в сгоревшем купеческом подвале.

- Формочка предназначалась для отливки статуэтки птицы, похожей на кулика, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - На боковой стороне формочки небрежно процарапана надпись из 3-4 букв, возможно, это начало имени мастера.



Специалист отмечает, что форма не похожа ни на одну из ранее найденных в древнем Азаке. Как правило, подобные вещи изготавливались из тёмно-серого сланца или тонкого песчаника и предназначались для отливки плоскостных предметов. Реже - для отливки перстней.

- Это первая известная форма, в которой отливались объемные статуэтки, - добавил Андрей Масловский.



Отметим, что птицы были излюбленными персонажами декоративно-прикладного искусства Золотой Орды. Однако до сих пор ни одной статуэтки такого размера, вылитой из подобной формы, ещё не найдено.



Напомним, на прошлой неделе археологи нашли в Азове мордовскую женскую брошь – сюлгаму. Предмет стал единственным точным доказательством присутствия мордовского населения на территории старого Азова.



