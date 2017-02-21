В Азове осудили мужчину, который угрожал полицейским и своей матери муляжом гранаты





В Азове осудили мужчину, который угрожал полицейским и своей матери муляжом гранаты. 17 февраля Азовская прокуратура поддержала обвинение.



По данным прокуратуры Ростовской области, 8 декабря 2016 года 37-летний Феликс Скилев серьезно поссорился со своей матерью из-за того, что пытался вынести из дома вещи. Конфликт разросся до такой степени, что женщина вызвала полицию.



Участковый подъехал к многоэтажному дому в переулке Коллонтаевском, и через открытое окно потребовал, чтобы Скилев прекратил третировать мать. Вместо ответа Феликс взял в руки гранату Ф-1 и начал угрожать участковому. Но прибывшие на место сотрудники полиции скрутили Скилева и выяснили, что граната на самом деле является муляжом.



Суд назначил мужчине в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.